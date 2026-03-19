Татьяна Овечкина о семье Александра: скоро приедут в Москву, не собираются там оставаться

Мама российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина высказалась о будущем нападающего.

«Они скоро приедут в Москву, будут здесь жить. За океаном там работа, а в Москве жизнь. Здесь все, родные, друзья, дедушка (папа Анастасии Овечкиной). Мы все их ждём, и они не собираются там оставаться. После окончания большого спорта вернутся домой», – приводит слова Татьяны Овечкиной Tochka.by.

В нынешнем сезоне НХЛ 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.