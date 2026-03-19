Артюхин: если брать последние матчи, он не бился за команду, такой Ружичка не нужен

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Евгений Артюхин высказался об уходе форварда Адама Ружички из «Спартака» по инициативе московского клуба.

«Мы, образно говоря, знаем Ружичку двух видов. Когда он играет в полную, с душой, отдаётся команде. И второго, который отбывает номер. Если брать последние матчи, до отъезда на Олимпиаду, было видно, что просто выходил на лёд. Не было огня, игры с душой. Он не бился за команду. Такой Ружичка не нужен. По мне, вообще никак его потеря не скажется на «Спартаке» в плей-офф. Команда давно играет без него, на его месте есть ребята, кто готов биться и играть с душой», — приводит слова Артюхина Legalbet.

