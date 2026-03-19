Крикунов: Овечкин не станет играть так грязно, как играл в своё время Горди Хоу

Крикунов: Овечкин не станет играть так грязно, как играл в своё время Горди Хоу
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о стиле игры Горди Хоу, сравнив его с игрой российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я играл против Хоу. Как-то в одном матче шайба шла по борту, и он ждал, когда она к нему придёт. А я проскочил, забрал её, бросил и забил. Мы проигрывали тогда. Он меня тогда дал клюшкой по спине колющим ударом, судьи не стали смотреть — это же Горди Хоу. Он в том матче за «Хьюстон» ещё играл со своими сыновьями, что было редким случаем.

Овечкин играет ещё лучше, чем Хоу, как я думаю. Сашка такого бы, как он, со мной не сделал. Он бы попытался догнать и отобрать эту шайбу. А Хоу уже был тогда старый.

Овечкин поменьше играет, но по хоккейным меркам тоже долго. Я думаю, что он не будет так долго тянуть (Хоу закончил карьеру в 52 года. — Прим. «Чемпионата»), со временем закончит. Хотя сходство в плане долголетия, конечно, между ними есть», — цитирует Крикунова ТАСС.

Ранее Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по числу сезонов НХЛ с 25+ голами.

