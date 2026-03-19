«Лужники» поздравляют Александра Овечкина с 999-й шайбой

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 999-ю шайбу в НХЛ (с учётом плей-офф) в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенторз».

Поздравление с этим событием сегодня вечером появилось на медиафасаде Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники». Александру пожелали забить юбилейную, 1000-ю шайбу.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 21 марта.