«Лужники» поздравляют Александра Овечкина с 999-й шайбой
Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 999-ю шайбу в НХЛ (с учётом плей-офф) в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09 2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13 2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19 3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28 4:1 Хатсон – 59:34 (pp)
Поздравление с этим событием сегодня вечером появилось на медиафасаде Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники». Александру пожелали забить юбилейную, 1000-ю шайбу.
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.
В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 21 марта.
