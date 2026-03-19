Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лужники» поздравляют Александра Овечкина с 999-й шайбой

Комментарии

Российский нападающий Александр Овечкин забросил свою 999-ю шайбу в НХЛ (с учётом плей-офф) в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Овечкин (Сандин) – 28:09     2:0 Уилсон (ван Римсдайк, Дюбуа) – 38:13     2:1 Штюцле (Жиру, Шабо) – 57:19     3:1 Протас (Макмайкл) – 58:28     4:1 Хатсон – 59:34 (pp)    

Поздравление с этим событием сегодня вечером появилось на медиафасаде Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники». Александру пожелали забить юбилейную, 1000-ю шайбу.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» 21 марта.

Материалы по теме
Крикунов: Овечкин не станет играть так, как играл в своё время Горди Хоу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android