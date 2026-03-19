Босс НХЛ отреагировал на новый рекорд и 999-й гол Овечкина в НХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на новый рекорд и 999-й гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Алекс Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу, став лишь вторым игроком в истории, проведшим 20 сезонов с 25+ голами. Что вы думаете ещё об одном великом достижении Ови?

— Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков — причём по всему миру, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.