Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Босс НХЛ отреагировал на новый рекорд и 999-й гол Овечкина в НХЛ

Босс НХЛ отреагировал на новый рекорд и 999-й гол Овечкина в НХЛ
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на новый рекорд и 999-й гол российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Алекс Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу, став лишь вторым игроком в истории, проведшим 20 сезонов с 25+ голами. Что вы думаете ещё об одном великом достижении Ови?
— Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков — причём по всему миру, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

«Когда Ови завершит карьеру, станет тихо». Реакция Америки на необычный 999-й гол Овечкина
«Когда Ови завершит карьеру, станет тихо». Реакция Америки на необычный 999-й гол Овечкина
