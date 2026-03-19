Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Павел Мойсевич расторг контракт со СКА по личной инициативе

Комментарии

Хоккейный клуб СКА и голкипер Павел Мойсевич расторгли контракт по инициативе хоккеиста. Права в России на вратаря остаются у армейцев. Об этом сообщает пресс-служба команды ВХЛ СКА-ВМФ.

Павел Мойсевич пополнил клубную систему в сезоне-2021/2022. За это время Павел провёл 42 матча в ВХЛ, 25 игр в МХЛ и 32 встречи в КХЛ.

За время игры в клубной системе Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова и серебряным призёром МХЛ в составе «СКА-1946». В качестве игрока главной команды в январе 2024 года Павел установил рекорды КХЛ по продолжительности «сухой» серии со старта сезона и со старта карьеры в лиге.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android