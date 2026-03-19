Вратарь Павел Мойсевич расторг контракт со СКА по личной инициативе

Хоккейный клуб СКА и голкипер Павел Мойсевич расторгли контракт по инициативе хоккеиста. Права в России на вратаря остаются у армейцев. Об этом сообщает пресс-служба команды ВХЛ СКА-ВМФ.

Павел Мойсевич пополнил клубную систему в сезоне-2021/2022. За это время Павел провёл 42 матча в ВХЛ, 25 игр в МХЛ и 32 встречи в КХЛ.

За время игры в клубной системе Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова и серебряным призёром МХЛ в составе «СКА-1946». В качестве игрока главной команды в январе 2024 года Павел установил рекорды КХЛ по продолжительности «сухой» серии со старта сезона и со старта карьеры в лиге.