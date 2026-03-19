«Авангард» подтвердил, что серия плей-офф «Омские Крылья» — «Челмет» начнётся в Челябинске

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что серия плей-офф ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» вместо Омска начнётся в Челябинске. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Для завершения ремонтных работ и по просьбе нашего клуба Всероссийская хоккейная лига приняла решение перенести начало серии 1/8 финала плей-офф «Омские Крылья» — «Челмет» в Челябинск, наш фарм-клуб начнёт первый раунд на выезде, а потом приедет в Омск — открыть СКК им. Блинова», — сказано в сообщении команды.

Матч на СКК им. Блинова состоятся 27 и 29 марта. Перенос серии связан с тем, что СКК им. Блинова не успевают подготовить к первой встрече в воскресенье, 22 марта.