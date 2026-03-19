«Эдмонтон» поместил нападающего Драйзайтля в долгосрочный список травмированных

«Эдмонтон Ойлерз» поместил немецкого форварда Леона Драйзайтля в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба канадского клуба. Из АХЛ вызван 23-летний финский нападающий Роби Ярвенти.

Напомним, на четвёртой минуте встречи с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.

Ранее генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн допустил возвращение Драйзайтля к концу регулярки.