Хоккей Новости

Роман Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с днём рождения

Роман Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с днём рождения
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с днём рождения. Маме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу исполнилось 76 лет.

Фото: Личный архив Романа Ротенберга

«Сегодня день рождения у Татьяны Николаевны Овечкиной — легенды отечественного спорта, выдающейся баскетболистки, тренера и человека, чьё имя навсегда вписано в историю наших побед.

Татьяна Николаевна — пример настоящего чемпионского характера, силы, дисциплины и преданности своему делу. Её вклад в развитие советского и российского спорта невозможно переоценить. Это спортсменка великого масштаба, на победах которой выросло не одно поколение.

И, конечно, особое уважение вызывает то, какую спортивную семью она создала. Вырастить лучшего хоккеиста мира — большая миссия, и в этом тоже видны сила характера, мудрость и настоящий чемпионский фундамент.

Татьяна Николаевна, с днём рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, тепла, радости и как можно больше поводов для гордости. Спасибо за всё, что вы сделали для нашего спорта и для нашей страны», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

