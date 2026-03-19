«Это не провал, но разочарование». Куинни — о непопадании «Шанхая» в Кубок Гагарина

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни высказался о непопадании китайского клуба в розыгрыш Кубка Гагарина — 2026.

– Невыход «Шанхая» в плей-офф можно назвать провалом?

– Всякий раз, когда ты не попадаешь в плей-офф, это означает, что что-то пошло не так в течение сезона. Я бы не сказал, что это провал. Я думаю, что все растут, хоккеисты извлекают уроки из этого и это один из таких уроков в этом сезоне. Повторюсь, я не сказал бы, что это провал, но разочарование.

Мы играли за эмблему «Шанхая». Все люди в клубе были великолепны, потрясающий персонал, наш тренерский штаб. Каждый день они приходили с улыбкой, даже когда были трудные времена, и следили за тем, чтобы мы были готовы к каждой игре. Поэтому ты хочешь делать и для них больше, испытывать немного гордости, а также делать всё для болельщиков. Поэтому ты хочешь победить всех соперников в лиге. Вот как мы на это смотрим, — цитирует Куинни «Спорт день за днём».