Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Торпедо – Амур, результат матча 19 марта 2026 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» дома победило «Амур», забросив пять шайб, Виноградов оформил дубль
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 07:50 (4x5)     1:1 Сизов (Фирстов, Летунов) – 13:38 (5x5)     1:2 Петьков (Соловьёв) – 21:06 (5x5)     2:2 Виноградов (Конюшков, Атанасов) – 23:26 (5x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 31:11 (5x5)     4:2 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 41:26 (5x4)     5:2 Принс (Нарделла, Ткачёв) – 48:17 (5x5)     5:3 Юртайкин (Гиздатуллин) – 57:36 (5x5)    

В составе нижегородского клуба шайбы забросили Антон Сизов, Егор Виноградов (дубль), Сергей Гончарук, Шейн Принс. У «Амура» голы на счету Кирилла Слепца, Кирилла Петькова, Данила Юртайкина.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные матчи проведёт уже в следующем сезоне.

