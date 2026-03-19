«Торпедо» дома победило «Амур», забросив пять шайб, Виноградов оформил дубль

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе нижегородского клуба шайбы забросили Антон Сизов, Егор Виноградов (дубль), Сергей Гончарук, Шейн Принс. У «Амура» голы на счету Кирилла Слепца, Кирилла Петькова, Данила Юртайкина.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные матчи проведёт уже в следующем сезоне.