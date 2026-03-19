Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь – Авангард, результат матча 19 марта 2026 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Северсталь»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Калдис (Чебыкин, Иванцов) – 08:49 (5x4)     1:1 Пономарёв (Котляревский) – 18:59 (5x5)     2:1 Ильин (Аймурзин) – 39:43 (5x5)     2:2 Маклауд (Чеккони) – 45:28 (5x5)     2:3 Чистяков (Волков) – 52:24 (5x5)     2:4 Окулов (Маклауд, Ибрагимов) – 54:28 (5x5)     2:5 Волков (Шарипзянов) – 58:54 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На девятой минуте первого периода Иоаннис Калдис открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Василий Пономарёв восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Михаил Ильин вновь вывел хозяев вперёд. На шестой минуте третьего периода Майкл Маклауд сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Семён Чистяков забросил третью шайбу гостей в игре. Спустя две минуты Константин Окулов сделал счёт 4:2. В конце игры Александр Волков установил окончательный счёт.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android