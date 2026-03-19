«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Иоаннис Калдис открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Василий Пономарёв восстановил равенство в счёте. На последней минуте второго периода Михаил Ильин вновь вывел хозяев вперёд. На шестой минуте третьего периода Майкл Маклауд сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Семён Чистяков забросил третью шайбу гостей в игре. Спустя две минуты Константин Окулов сделал счёт 4:2. В конце игры Александр Волков установил окончательный счёт.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».