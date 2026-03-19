В таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке

После домашнего поражения череповецкой «Северстали» от «Авангарда» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке.

Первое место занял «Локомотив», второе — минское «Динамо», третье — «Северсталь», четвёртое — ЦСКА. Отметим, что соперники команд по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 определятся завтра, 20 марта, после окончания регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.