В таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке
После домашнего поражения череповецкой «Северстали» от «Авангарда» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ определились окончательные места в первой четвёрке.
Первое место занял «Локомотив», второе — минское «Динамо», третье — «Северсталь», четвёртое — ЦСКА. Отметим, что соперники команд по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 определятся завтра, 20 марта, после окончания регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Калдис (Чебыкин, Иванцов) – 08:49 (5x4) 1:1 Пономарёв (Котляревский) – 18:59 (5x5) 2:1 Ильин (Аймурзин) – 39:43 (5x5) 2:2 Маклауд (Чеккони) – 45:28 (5x5) 2:3 Чистяков (Волков) – 52:24 (5x5) 2:4 Окулов (Маклауд, Ибрагимов) – 54:28 (5x5) 2:5 Волков (Шарипзянов) – 58:54 (en)
