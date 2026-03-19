Дамир Шарипзянов обновил свой рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов обновил свой же рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку. Игрок обороны отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Это очко стало для Шарипзянова 67-м (23+44) в текущем сезоне.

Напомним, в прошлом матче «Авангарда» с минским «Динамо» (4:3 ОТ) Дамир Шарипзянов установил рекорд по очкам для защитников за одну регулярку, превзойдя достижение Криса Ли.

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.