Как выглядят пары первого раунда плей-офф КХЛ на 19 марта

Сегодня, 19 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными парами первого раунда плей-офф на сегодняшний день.

Пары плей-офф КХЛ на 19 марта

Западная конференция:
«Локомотив» — «Спартак»;
«Динамо» Минск— СКА;
«Северсталь» — «Динамо» Москва;
ЦСКА — «Торпедо».

Восточная конференция:
«Металлург»«Сибирь»;
«Авангард» — «Нефтехимик»;
«Ак Барс» — «Трактор»;
«Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Жирным шрифтом выделены команды, чьё место по итогам регулярного чемпионата не изменится.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
