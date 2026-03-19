Как выглядят пары первого раунда плей-офф КХЛ на 19 марта

Сегодня, 19 марта, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными парами первого раунда плей-офф на сегодняшний день.

Западная конференция:

«Локомотив» — «Спартак»;

«Динамо» Минск— СКА;

«Северсталь» — «Динамо» Москва;

ЦСКА — «Торпедо».

Восточная конференция:

«Металлург» — «Сибирь»;

«Авангард» — «Нефтехимик»;

«Ак Барс» — «Трактор»;

«Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Жирным шрифтом выделены команды, чьё место по итогам регулярного чемпионата не изменится.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».