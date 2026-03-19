Ротенберг ответил на вопрос об изменении календаря КХЛ после возвращения сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном изменении календаря КХЛ после возвращения сборной России на международные соревнования.
— Когда сборная России вернётся на чемпионат мира, нужно ли КХЛ возвращаться к старому варианту календаря и заканчивать Кубок Гагарина до старта турнира?
— Думаю, как только будет принято решение о возвращении, то мы точно все эти вопросы обсудим, — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».
Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.