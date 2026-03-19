Генменеджер «Вашингтона» допустил уход Александра Овечкина из клуба в межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик оценил вероятность ухода российского нападающего Александра Овечкина из клуба в межсезонье.

«Трудно оценить вероятность в процентах, но я думаю, что это вполне возможно. Понимаете, у него есть свой процесс, который он хочет пройти. Он хочет поговорить об этом с семьёй, близкими, с Тедом Леонсисом, с Маклелланом, со мной. Он не будет торопиться и сделает всё в своё время. Это может произойти ближе к концу сезона или в межсезонье. Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесёмся к этому с пониманием», — приводит слова Патрика Daily Faceoff.

