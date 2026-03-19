Форвард «Трактора» Кадейкин поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Ак Барсом»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о предстоящей серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом».

— Постараемся сделать всё, чтобы побороться за Кубок Гагарина, мысли только об этом и настроение позитивное. А как по-другому? Но по ходу сезона было слишком много разговоров, и теперь хочется помолчать, подготовиться и выдать свой максимум.

— Что скажете по сопернику?

— «Ак Барс» — мастеровитая, организованная, достаточно структурная команда. Будем готовиться, время есть. И уже по началу первого матча всё будет видно.

— Вы видите, что «Трактор» готов к плей-офф?

— Только плей-офф покажет. Сейчас хочется поменьше говорить и уже начать играть в плей-офф, — цитирует Кадейкина «РБ Спорт».