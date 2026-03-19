Роман Ротенберг подробно рассказал о коллаборации бренда «Красная машина» и Putin Team

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о коллаборации бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

«Мы хотим, чтобы наши спортивные бренды были лучше и успешнее тех западных, которые ушли с нашего рынка. Наша аудитория — наши наставники, легенды, те, кто занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Благодарны нашим партнёрам, тем, кто инвестирует в наши проекты. Всё только начинается.

В течение шести месяцев запустим полноценную коллекцию и дальше будем развиваться. Задача-минимум — развивать бренд. Для нас хорошая новость, что из России сбежали Nike, adidas, Under Armour. Весь мир знает, что такое «Красная машина» и что такое слоган «Шайбу, шайбу». Спросите у любого канадца, американца. Все, кто когда-либо занимались хоккеем, во всех странах мира, знают об этом. Мы стремимся к тому, чтобы забить шайбу», — цитирует Ротенберга ТАСС.

