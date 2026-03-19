Sportsnet: капитан «Торонто» Остон Мэттьюс перенесёт операцию на колене

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс перенесёт операцию на колене, сообщает Sportsnet со ссылкой на источников.

«По данным источников, Остону Мэттьюсу, как ожидается, предстоит операция в рамках восстановления после разрыва медиальной коллатеральной связки колена. Капитан «Торонто», скорее всего, полностью восстановится к началу следующего сезона», — сказано в сообщении Sportsnet.

Напомним, причиной травмы стал силовой приём, выполненный капитаном «Анахайма» Радко Гудасом в очной встрече команд. Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча.

Всего в текущем сезоне Мэттьюс принял участие в 60 играх, заработав суммарно 53 (27+26) очка.