Тренер «Авангарда» Буше: показывали романтический хоккей на протяжении двух периодов

Тренер «Авангарда» Буше: показывали романтический хоккей на протяжении двух периодов
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Калдис (Чебыкин, Иванцов) – 08:49 (5x4)     1:1 Пономарёв (Котляревский) – 18:59 (5x5)     2:1 Ильин (Аймурзин) – 39:43 (5x5)     2:2 Маклауд (Чеккони) – 45:28 (5x5)     2:3 Чистяков (Волков) – 52:24 (5x5)     2:4 Окулов (Маклауд, Ибрагимов) – 54:28 (5x5)     2:5 Волков (Шарипзянов) – 58:54 (en)    

— Мы обыграли абсолютно все команды в этой лиге, за исключением одного коллектива, с которым мы встречались сегодня. Мы потерпели поражение от «Северстали» в регулярном чемпионате, и, конечно, нам хотелось бы перед матчем, чтобы мы сумели обыграть абсолютно каждый коллектив. Хорошо, что мы встречались с этой командой. Противник очень здорово играет, особенно на своём льду. Они классно катаются, действуют на высоких скоростях. Всегда поддерживают друг друга. Они очень опасны. Всегда несут угрозу воротам.

Здорово, что в третьем периоде мы сумели перестроиться. Мы перевернули ход встречи, показали хоккей уровня плей-офф. Мы полностью показали, как мы можем действовать, и использовали наши сильные стороны, которые приносят нам успех на протяжении всего сезона. Позволяют нам добиваться успеха. За счёт индивидуальной и совместной работы сегодня мы пришли к победе.

— Третий период команда сыграла очень мощно. Что вы сказали игрокам?
— План был тем же, что и перед матчем. За одним лишь исключением, что мы хотели показать, что мы можем действовать лучше. Примерно такая же история была и в Минске. Дело в том, что эти две заключительные выездные встречи — они абсолютно ничего не решают, никак не влияют на наше положение. Я считаю, что именно по этой причине упал уровень боевитости. Ребята всё-таки не хотят травмироваться перед плей-офф. Мы с гордостью представляем наш клуб, и, когда мы видим, что противник давит, мы понимаем, что мы должны сохранять свои привычки. Те привычки, которые ведут нас к успеху. Мы должны показывать свою игру, показывать, кем мы являемся. Поэтому мы всё-таки стали делать то, что мы обычно делаем. Что приносит нам успех. Очень трудно находить мотивацию, когда в принципе уже всё решено, когда исход встреч ни на что не влияет. Единственное – нам, конечно же, хотелось выиграть. Ребята не хотят получить повреждения.

Поэтому в какой-то степени мы показывали романтический хоккей на протяжении двух отрезков. А в третьем мы вернулись к своей игре. Мы действовали жёстко, играли в силовой манере. С большим количеством силовых приёмов. То, что мы должны и можем показывать, — цитирует Буше пресс-служба «Северстали».

