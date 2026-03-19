«Безобразный третий период». Козырев — о поражении «Северстали» от «Авангарда»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:5).

— На протяжении двух периодов мы, в принципе, неплохо выглядели. Увы, в третьем периоде безобразно сыграли. Упустили этот матч, проиграли.

— В чём были основные проблемы в третьем периоде?

— Технические ошибки, потеря концентрации.

— Сегодня из-за чего вам обиднее: из-за игры или по таблице всё-таки? Что третьи, а не вторые.

— Скорее всего, по игре. Я об этом сказал: безобразный третий период, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».