«Безобразный третий период». Козырев — о поражении «Северстали» от «Авангарда»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:5).
— На протяжении двух периодов мы, в принципе, неплохо выглядели. Увы, в третьем периоде безобразно сыграли. Упустили этот матч, проиграли.
— В чём были основные проблемы в третьем периоде?
— Технические ошибки, потеря концентрации.
— Сегодня из-за чего вам обиднее: из-за игры или по таблице всё-таки? Что третьи, а не вторые.
— Скорее всего, по игре. Я об этом сказал: безобразный третий период, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».
Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
- 19 марта 2026
