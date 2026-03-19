Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Безобразный третий период». Козырев — о поражении «Северстали» от «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Калдис (Чебыкин, Иванцов) – 08:49 (5x4)     1:1 Пономарёв (Котляревский) – 18:59 (5x5)     2:1 Ильин (Аймурзин) – 39:43 (5x5)     2:2 Маклауд (Чеккони) – 45:28 (5x5)     2:3 Чистяков (Волков) – 52:24 (5x5)     2:4 Окулов (Маклауд, Ибрагимов) – 54:28 (5x5)     2:5 Волков (Шарипзянов) – 58:54 (en)    

— На протяжении двух периодов мы, в принципе, неплохо выглядели. Увы, в третьем периоде безобразно сыграли. Упустили этот матч, проиграли.

— В чём были основные проблемы в третьем периоде?
— Технические ошибки, потеря концентрации.

— Сегодня из-за чего вам обиднее: из-за игры или по таблице всё-таки? Что третьи, а не вторые.
— Скорее всего, по игре. Я об этом сказал: безобразный третий период, — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» ожидает соперника по первому раунду плей-офф. «Авангард» гарантированно на старте Кубка Гагарина – 2026 встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Материалы по теме
Видео
«Авангард» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android