Результаты матчей МХЛ на 19 марта 2026 года

Сегодня, 19 марта, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ на 19 марта 2026 года:

МХК «Молот» – «Омские Ястребы» — 2:3 ОТ;

«Белые Медведи» – «Толпар» — 3:2 Б;

«Авто» – «Стальные Лисы» — 7:1;

«Мамонты Югры» – «Красноярские Рыси» — 3:0;

МХК «Спартак» – «Красная Армия» — 0:3;

«АКМ Новомосковск» – «Красная Машина-Юниор» — 5:2.

МХК «Атлант» – «Академия СКА» — 1:4;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 103 очками после 59 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.