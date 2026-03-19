Тренер «Амура»: при семи удалениях у нас и ни одном у хозяев тяжело на что-то рассчитывать

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:5) в Нижнем Новгороде.

«Два периода мы неплохо смотрелись, но в третьем удаления окончательно поставили всё на место. Результат закономерный. При семи удалениях у нас и ни одного у хозяев тяжело на что-то рассчитывать. Это очень жёстко.

Дамира Шаймарданова мы не стали заменять, потому что хотели посмотреть, как он держит удар. Для нас была последняя игра в сезоне, и мы хотели хлопнуть дверью. Максим Дорожко получил колоссальную нагрузку — 59 игр, поэтому в концовке сезона мы дали ему отдохнуть», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.