Тренер «Амура»: при семи удалениях у нас и ни одном у хозяев тяжело на что-то рассчитывать
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:5) в Нижнем Новгороде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 07:50 (4x5) 1:1 Сизов (Фирстов, Летунов) – 13:38 (5x5) 1:2 Петьков (Соловьёв) – 21:06 (5x5) 2:2 Виноградов (Конюшков, Атанасов) – 23:26 (5x5) 3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 31:11 (5x5) 4:2 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 41:26 (5x4) 5:2 Принс (Нарделла, Ткачёв) – 48:17 (5x5) 5:3 Юртайкин (Гиздатуллин) – 57:36 (5x5)
«Два периода мы неплохо смотрелись, но в третьем удаления окончательно поставили всё на место. Результат закономерный. При семи удалениях у нас и ни одного у хозяев тяжело на что-то рассчитывать. Это очень жёстко.
Дамира Шаймарданова мы не стали заменять, потому что хотели посмотреть, как он держит удар. Для нас была последняя игра в сезоне, и мы хотели хлопнуть дверью. Максим Дорожко получил колоссальную нагрузку — 59 игр, поэтому в концовке сезона мы дали ему отдохнуть», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.
