Главный тренер «Торпедо» Исаков рассказал, как будет играть команда в плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Амуром» (5:3) и ответил, как будет играть нижегородская команда в плей-офф.

«Сегодня хорошо сыграла тройка Максима Летунова. Мне понравилась игра двух крайних нападающих этого звена и как центральный их связывал.

В плей-офф надо будет оттолкнуться от соперников. От того, с какой системой игры мы столкнёмся, что нам будет больше противостоять — атака или оборона. Есть команды, которые играют гибче и креативнее, а кто-то предложит силовой хоккей», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные матчи проведёт уже в следующем сезоне.