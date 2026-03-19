Главный тренер «Торпедо» Исаков рассказал, как будет играть команда в плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Амуром» (5:3) и ответил, как будет играть нижегородская команда в плей-офф.
«Сегодня хорошо сыграла тройка Максима Летунова. Мне понравилась игра двух крайних нападающих этого звена и как центральный их связывал.
В плей-офф надо будет оттолкнуться от соперников. От того, с какой системой игры мы столкнёмся, что нам будет больше противостоять — атака или оборона. Есть команды, которые играют гибче и креативнее, а кто-то предложит силовой хоккей», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.
Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные матчи проведёт уже в следующем сезоне.
- 19 марта 2026
