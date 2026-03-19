Главный тренер «Торпедо» Исаков рассказал, как будет играть команда в плей-офф

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о победе над «Амуром» (5:3) и ответил, как будет играть нижегородская команда в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Слепец (Гиздатуллин) – 07:50 (4x5)     1:1 Сизов (Фирстов, Летунов) – 13:38 (5x5)     1:2 Петьков (Соловьёв) – 21:06 (5x5)     2:2 Виноградов (Конюшков, Атанасов) – 23:26 (5x5)     3:2 Гончарук (Летунов, Фирстов) – 31:11 (5x5)     4:2 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 41:26 (5x4)     5:2 Принс (Нарделла, Ткачёв) – 48:17 (5x5)     5:3 Юртайкин (Гиздатуллин) – 57:36 (5x5)    

«Сегодня хорошо сыграла тройка Максима Летунова. Мне понравилась игра двух крайних нападающих этого звена и как центральный их связывал.

В плей-офф надо будет оттолкнуться от соперников. От того, с какой системой игры мы столкнёмся, что нам будет больше противостоять — атака или оборона. Есть команды, которые играют гибче и креативнее, а кто-то предложит силовой хоккей», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

Для команд данный матч стал заключительным в регулярном сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» продолжит игру в розыгрыше Кубка Гагарина – 2026. «Амур» в плей-офф не попал и официальные матчи проведёт уже в следующем сезоне.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» дома победило «Амур», забросив пять шайб, Виноградов оформил дубль
