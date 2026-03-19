Мэттьюс успешно перенёс операцию на колене, срок восстановления — 12 недель

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды в Х. Хоккеист пропустит 12 недель.

Причиной травмы стал силовой приём, выполненный капитаном «Анахайма» Радко Гудасом в очной встрече команд. Гудас за удар коленом получил пятиминутный большой штраф и удаление до конца матча. У Мэттьюса случился разрыв медиальной коллатеральной связки колена.

Всего в текущем сезоне Мэттьюс принял участие в 60 играх, набрав суммарно 53 (27+26) очка. Остон — первый номер драфта 2016 года, всю свою карьеру в НХЛ американец играет за «Торонто».