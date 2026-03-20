Том Уилсон – об Овечкине: всё, что связано с этой историей мне не надоедает

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о партнёре по команде российском нападающем Александре Овечкине после его 999-го в НХЛ с учётом плей-офф.

«Всё, что связано с этой историей мне не надоедает, а вам? Это заставляет возвращаться на арену, даёт вам темы для материалов. Когда он завершит карьеру, станет тихо. Придётся придумывать какие-то другие истории», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.