Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Уилсон – об Овечкине: всё, что связано с этой историей мне не надоедает

Том Уилсон – об Овечкине: всё, что связано с этой историей мне не надоедает
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о партнёре по команде российском нападающем Александре Овечкине после его 999-го в НХЛ с учётом плей-офф.

«Всё, что связано с этой историей мне не надоедает, а вам? Это заставляет возвращаться на арену, даёт вам темы для материалов. Когда он завершит карьеру, станет тихо. Придётся придумывать какие-то другие истории», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 40-летний россиянин принял участие в 69 встречах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android