Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 20 марта 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

23 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Оттаве» с голом на последней минуте
В ночь с 19 на 20 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Шефер (Пулок, Хорват) – 24:45     1:1 Пинто (Клевен, Матинпало) – 30:27 (sh)     1:2 Шенн (Хольмстрём, Мейфилд) – 42:02     2:2 Фёгеле (Зеттерлунд, Гилберт) – 45:12     3:2 Ткачук (Спенс, Батерсон) – 59:47    

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

В составе гостей отличились Мэттью Шефер и Брэйдн Шенн. Авторами голов «Сенаторз» стали Шейн Пинто, Уоррен Фёгеле и Брэди Ткачук, который оформил победу своей команды за 12 секунд до окончания третьего периода.

