23 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Оттаве» с голом на последней минуте

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.

В составе гостей отличились Мэттью Шефер и Брэйдн Шенн. Авторами голов «Сенаторз» стали Шейн Пинто, Уоррен Фёгеле и Брэди Ткачук, который оформил победу своей команды за 12 секунд до окончания третьего периода.