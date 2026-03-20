23 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от проигрыша «Оттаве» с голом на последней минуте
Поделиться
В ночь с 19 на 20 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Шефер (Пулок, Хорват) – 24:45 1:1 Пинто (Клевен, Матинпало) – 30:27 (sh) 1:2 Шенн (Хольмстрём, Мейфилд) – 42:02 2:2 Фёгеле (Зеттерлунд, Гилберт) – 45:12 3:2 Ткачук (Спенс, Батерсон) – 59:47
Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал.
В составе гостей отличились Мэттью Шефер и Брэйдн Шенн. Авторами голов «Сенаторз» стали Шейн Пинто, Уоррен Фёгеле и Брэди Ткачук, который оформил победу своей команды за 12 секунд до окончания третьего периода.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
05:18
-
04:49
-
04:49
-
04:37
-
01:21
-
00:16
- 19 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:39
-
20:20
-
20:03
-
19:40
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:46
-
18:26
-
18:09
-
17:47
-
17:30