«Монреаль» уступил «Детройту», Иван Демидов очков не набрал

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

20-лтний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

В составе «Канадиенс» автором заброшенной шайбы стал Юрай Слафковски. За «Детройт» забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп в пустые ворота.