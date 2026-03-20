Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс, результат матча 20 марта 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» уступил «Детройту», Иван Демидов очков не набрал
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 37:45 (pp)     1:1 Комфер (Кейн, Дебринкэт) – 42:12     2:1 Дебринкэт – 56:33     3:1 Копп (Дебринкэт) – 59:43    

20-лтний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

В составе «Канадиенс» автором заброшенной шайбы стал Юрай Слафковски. За «Детройт» забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп в пустые ворота.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android