«Монреаль» уступил «Детройту», Иван Демидов очков не набрал
В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 37:45 (pp) 1:1 Комфер (Кейн, Дебринкэт) – 42:12 2:1 Дебринкэт – 56:33 3:1 Копп (Дебринкэт) – 59:43
20-лтний российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.
В составе «Канадиенс» автором заброшенной шайбы стал Юрай Слафковски. За «Детройт» забили Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп в пустые ворота.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
05:18
-
04:49
-
04:49
-
04:37
-
01:21
-
00:16
- 19 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:49
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:39
-
20:20
-
20:03
-
19:40
-
19:25
-
19:15
-
19:04
-
18:46
-
18:26
-
18:09
-
17:47
-
17:30