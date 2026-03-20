Передачи Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» с Шестёркиным
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек – 05:41 (sh) 1:1 Лундестрём (Дженнер) – 14:33 2:1 Гарланд (Веренски) – 19:01 2:2 Зибанеджад (Лафреньер, Перро) – 24:44 3:2 Дженнер (Хайнен, Проворов) – 27:04 4:2 Фантилли (Веренски, Марченко) – 35:25 (pp) 4:3 Лафреньер (Фокс, Зибанеджад) – 40:50 (pp) 5:3 Сиверсон (Силлинджер, Веренски) – 46:12 6:3 Фантилли (Монахан) – 57:06
В составе «Коламбуса» забивали Исак Лундестрём, Конор Гарланд, Бун Дженнер, Адам Фантилли (дважды) и Дэймон Сиверсон. Российский нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов отметились результативными передачами.
За «Рейнджерс» отличились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Алекси Лафреньер. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв. Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
