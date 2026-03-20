Передачи Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» с Шестёркиным

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Коламбуса» забивали Исак Лундестрём, Конор Гарланд, Бун Дженнер, Адам Фантилли (дважды) и Дэймон Сиверсон. Российский нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов отметились результативными передачами.

За «Рейнджерс» отличились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Алекси Лафреньер. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв. Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».