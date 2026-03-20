Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 20 марта 2026, счет 6:3 регулярный чемпионат, НХЛ 2025-2026

Передачи Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс» с Шестёркиным
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Трочек – 05:41 (sh)     1:1 Лундестрём (Дженнер) – 14:33     2:1 Гарланд (Веренски) – 19:01     2:2 Зибанеджад (Лафреньер, Перро) – 24:44     3:2 Дженнер (Хайнен, Проворов) – 27:04     4:2 Фантилли (Веренски, Марченко) – 35:25 (pp)     4:3 Лафреньер (Фокс, Зибанеджад) – 40:50 (pp)     5:3 Сиверсон (Силлинджер, Веренски) – 46:12     6:3 Фантилли (Монахан) – 57:06    

В составе «Коламбуса» забивали Исак Лундестрём, Конор Гарланд, Бун Дженнер, Адам Фантилли (дважды) и Дэймон Сиверсон. Российский нападающий Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов отметились результативными передачами.

За «Рейнджерс» отличились Винсент Трочек, Мика Зибанеджад и Алекси Лафреньер. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 31 сейв. Защитник Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android