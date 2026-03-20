Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 20 марта, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба Ильи Михеева помогла «Чикаго» победить «Миннесоту» без Кирилла Капризова
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

20 марта 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Манджапане) – 16:22     0:2 Бедард – 31:47     1:2 Штурм (Хейт, Фэйбер) – 35:47    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала первой для гостей в этом матче. Форварды «Миннесоты» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали. Лидер «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы.

За «Блэкхоукс» также забил Коннор Бедард, единственный гол хозяев льда на счету Нико Штурма.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android