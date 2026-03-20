Шайба Ильи Михеева помогла «Чикаго» победить «Миннесоту» без Кирилла Капризова
В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Манджапане) – 16:22 0:2 Бедард – 31:47 1:2 Штурм (Хейт, Фэйбер) – 35:47
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала первой для гостей в этом матче. Форварды «Миннесоты» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали. Лидер «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы.
За «Блэкхоукс» также забил Коннор Бедард, единственный гол хозяев льда на счету Нико Штурма.
