Шайба Ильи Михеева помогла «Чикаго» победить «Миннесоту» без Кирилла Капризова

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала первой для гостей в этом матче. Форварды «Миннесоты» Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали. Лидер «Уайлд» нападающий Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы.

За «Блэкхоукс» также забил Коннор Бедард, единственный гол хозяев льда на счету Нико Штурма.