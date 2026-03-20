Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев гостей со счётом 4:0.

В составе «Пантерз» «сухой» матч провёл российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил 21 бросок.

Шайбы в матче забросили Коул Рейнхардт, Эй Джей Грир, Антон Лунделль и Картер Вераге.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.

Вратарь гостей Даниил Тарасов (Россия) был в заявке на матч, но на льду так и не появился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 марта. «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 21 марта.