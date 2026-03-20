Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Флорида Пантерз, результат матча 20 марта 2026 года, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев гостей со счётом 4:0.

0 : 4
0:1 Рейнхардт (Беннинг) – 11:12     0:2 Грир (Беннинг, Родригес) – 19:02     0:3 Лунделль (Беннетт, Родригес) – 34:21 (pp)     0:4 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 55:23    

В составе «Пантерз» «сухой» матч провёл российский вратарь Сергей Бобровский. Он отразил 21 бросок.

Шайбы в матче забросили Коул Рейнхардт, Эй Джей Грир, Антон Лунделль и Картер Вераге.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Дмитрий Куликов («Пантерз») результативными действиями не отметились.

Вратарь гостей Даниил Тарасов (Россия) был в заявке на матч, но на льду так и не появился.

В следующей встрече «Эдмонтон Ойлерз» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 марта. «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 21 марта.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android