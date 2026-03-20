Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пас и гол за 5 минут вывели Никиту Кучерова на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в стартовом отрезке второго периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. 75-й ассист в текущем сезоне НХЛ (второй результат среди всех игроков лиги) позволил Никите выйти на чистое второе место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», 38-й гол упрочил его позиции.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Перерыв
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49     0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16     0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31     1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Кучерова теперь 113 (38+75) очков в неполных 63 матчах, у оставшегося на третьем месте в гонке за «Арт Росс Трофи» Маккиннона 111 (45+66) очка в 66 матчах. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 115 (37+78) очков в 70 играх.

На 21-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Тампы» Никита Кучеров получил шайбу за воротами и отдал передачу под бросок в касание на защитника Даррена Рэддиша. Менее чем через пять минут в ходе розыгрыша позиционной атаки гостей Кучеров сильно набросил шайбу на пятачок перед воротами, и она отскочила в сетку от клюшки защитника.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android