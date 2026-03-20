Пас и гол за 5 минут вывели Никиту Кучерова на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в стартовом отрезке второго периода выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. 75-й ассист в текущем сезоне НХЛ (второй результат среди всех игроков лиги) позволил Никите выйти на чистое второе место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш», 38-й гол упрочил его позиции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Кучерова теперь 113 (38+75) очков в неполных 63 матчах, у оставшегося на третьем месте в гонке за «Арт Росс Трофи» Маккиннона 111 (45+66) очка в 66 матчах. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 115 (37+78) очков в 70 играх.

На 21-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Тампы» Никита Кучеров получил шайбу за воротами и отдал передачу под бросок в касание на защитника Даррена Рэддиша. Менее чем через пять минут в ходе розыгрыша позиционной атаки гостей Кучеров сильно набросил шайбу на пятачок перед воротами, и она отскочила в сетку от клюшки защитника.

Материалы по теме Маккиннон вновь догнал Кучерова и приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду