Ванкувер Кэнакс – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 20 марта 2026 года, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер», у Василевского 19 сейвов
Комментарии

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка (гол и два ассиста). Также в составе гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Янни Гурд, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель.

В составе гостей голы записали на свой счёт Лиам Эгрен и Линус Карлссон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков (90%).

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

