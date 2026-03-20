Гол и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер», у Василевского 19 сейвов

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка (гол и два ассиста). Также в составе гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Янни Гурд, Энтони Чирелли и Брэндон Хагель.

В составе гостей голы записали на свой счёт Лиам Эгрен и Линус Карлссон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков (90%).

В следующей встрече «Ванкувер Кэнакс» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз», а «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».