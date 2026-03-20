Никита Кучеров вплотную приблизился к Коннору Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2), который завершился в ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Гол и две результативные передачи позволили Никите вплотную приблизиться к лидеру гонки лучших бомбардиров сезона нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.

В активе Кучерова теперь 114 (38+76) очков в 63 матчах, у Макдэвида 115 (37+78) очков в 70 играх. На третьем месте в гонке за «Арт Росс Трофи» остаётся форвард Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 111 (45+66) очков в 66 матчах.

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду