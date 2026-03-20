«Юта» всухую обыграла в гостях «Вегас», у Сергачёва результативная передача

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юта Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей голы записали на свой счёт Клейтон Келлер (2) и Джек Макбэйн. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали.

В следующей встрече «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз», а «Юта Маммот» встретится дома с «Анахайм Дакс».