Вегас Голден Найтс – Юта Маммот, результат матча 20 марта 2026 года, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» всухую обыграла в гостях «Вегас», у Сергачёва результативная передача
В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юта Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Келлер (Марино, Шмидт) – 02:52     0:2 Келлер (Круз, Шмальц) – 06:05     0:3 Макбэйн (Хэйтон, Сергачёв) – 08:12     0:4 Хэйтон (Стенлунд) – 59:12    

В составе победителей голы записали на свой счёт Клейтон Келлер (2) и Джек Макбэйн. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали.

В следующей встрече «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз», а «Юта Маммот» встретится дома с «Анахайм Дакс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
