«Юта» всухую обыграла в гостях «Вегас», у Сергачёва результативная передача
В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юта Маммот». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайс, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Келлер (Марино, Шмидт) – 02:52 0:2 Келлер (Круз, Шмальц) – 06:05 0:3 Макбэйн (Хэйтон, Сергачёв) – 08:12 0:4 Хэйтон (Стенлунд) – 59:12
В составе победителей голы записали на свой счёт Клейтон Келлер (2) и Джек Макбэйн. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.
Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали.
В следующей встрече «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз», а «Юта Маммот» встретится дома с «Анахайм Дакс».
