Кучеров догнал Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2), который завершился в ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. 38-й гол в текущей регулярке позволил Никите догнать по заброшенным шайбам лучшего снайпера сезона среди соотечественников — нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49     0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16     0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31     1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06     2:4 Карлссон (Росси) – 47:04     2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36     2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35    

В активе Кучерова теперь 38 голов в 63 матчах, у Капризова 38 шайб в 69 играх. На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 69 матчах.

