Кучеров догнал Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2), который завершился в ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. 38-й гол в текущей регулярке позволил Никите догнать по заброшенным шайбам лучшего снайпера сезона среди соотечественников — нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

В активе Кучерова теперь 38 голов в 63 матчах, у Капризова 38 шайб в 69 играх. На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 69 матчах.

