Кучеров догнал Капризова и вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2), который завершился в ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. 38-й гол в текущей регулярке позволил Никите догнать по заброшенным шайбам лучшего снайпера сезона среди соотечественников — нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49 0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16 0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31 1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06 2:4 Карлссон (Росси) – 47:04 2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36 2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35
В активе Кучерова теперь 38 голов в 63 матчах, у Капризова 38 шайб в 69 играх. На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 34 шайбы в 69 матчах.
Комментарии
- 20 марта 2026
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:14
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:28
-
08:25
-
07:51
-
07:40
-
07:39
-
06:32
-
06:21
-
05:18
-
04:49
-
04:49
-
04:37
-
01:21
-
00:16
- 19 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:49
-
21:35
-
21:25