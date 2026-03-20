Буллит Мичкова помог «Филадельфии» победить «Лос-Анджелес», на счету Панарина гол

20 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 по буллитам одержали гости.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Куинтон Байфилд, Анже Копитар, Артемий Панарин (с результативной передачей). У «Филадельфии Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса, Трэвиса Санхайма. Российский форвард «лётчиков» Матвей Мичков отдал две передачи. В серии буллитов лучше оказались гости. Мичков реализовал одну из попыток «Филадельфии».
В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет «Баффало Сэйбрз» 21 марта. «Филадельфия Флайерз» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
- 20 марта 2026
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:14
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:28
-
08:25
-
07:51
-
07:40
-
07:39
-
06:32
-
06:21
-
05:18
-
04:49
-
04:49
-
04:37
-
01:21
-
00:16
- 19 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:50
-
22:30
-
22:12
-
21:49
-
21:35
-
21:25