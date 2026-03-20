Лос-Анджелес Кингз — Филадельфия Флайерз, результат матча 20 марта, счет 3:4 Б, НХЛ 2025-2026

Буллит Мичкова помог «Филадельфии» победить «Лос-Анджелес», на счету Панарина гол
20 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:3 по буллитам одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 19:31     1:1 Конечны (Ристолайнен, Bump) – 20:26     2:1 Копитар (Кларк, Панарин) – 20:47     2:2 Кейтс (Мичков, Ристолайнен) – 24:12     2:3 Санхайм (Кейтс, Мичков) – 26:59     3:3 Панарин (Лотон) – 50:28 (pp)     3:4 Зеграс – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Куинтон Байфилд, Анже Копитар, Артемий Панарин (с результативной передачей). У «Филадельфии Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса, Трэвиса Санхайма. Российский форвард «лётчиков» Матвей Мичков отдал две передачи. В серии буллитов лучше оказались гости. Мичков реализовал одну из попыток «Филадельфии».

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет «Баффало Сэйбрз» 21 марта. «Филадельфия Флайерз» в этот же день встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
