Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский — третий голкипер в истории «Флориды» с 20+ «сухими» матчами в карьере

Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в победной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отразил 21 бросок и записал на свой счёт 20-й матч «на ноль» в карьере.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский стал третьим голкипером в истории «Флориды» с 20 и более «сухими» матчами в карьере. Больше Сергея в истории «пантер» «сухих» матчей имеют Роберто Луонго (38) и Томаш Вокоун (23).

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Рейнхардт (Беннинг) – 11:12     0:2 Грир (Беннинг, Родригес) – 19:02     0:3 Лунделль (Беннетт, Родригес) – 34:21 (pp)     0:4 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 55:23    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android