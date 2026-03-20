Сергей Бобровский — третий голкипер в истории «Флориды» с 20+ «сухими» матчами в карьере
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в победной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отразил 21 бросок и записал на свой счёт 20-й матч «на ноль» в карьере.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский стал третьим голкипером в истории «Флориды» с 20 и более «сухими» матчами в карьере. Больше Сергея в истории «пантер» «сухих» матчей имеют Роберто Луонго (38) и Томаш Вокоун (23).
В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Рейнхардт (Беннинг) – 11:12 0:2 Грир (Беннинг, Родригес) – 19:02 0:3 Лунделль (Беннетт, Родригес) – 34:21 (pp) 0:4 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 55:23
