Сергей Бобровский — третий голкипер в истории «Флориды» с 20+ «сухими» матчами в карьере

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в победной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» отразил 21 бросок и записал на свой счёт 20-й матч «на ноль» в карьере.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский стал третьим голкипером в истории «Флориды» с 20 и более «сухими» матчами в карьере. Больше Сергея в истории «пантер» «сухих» матчей имеют Роберто Луонго (38) и Томаш Вокоун (23).

В ночь с 19 на 20 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 4:0.