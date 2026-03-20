Результаты матчей НХЛ на 20 марта 2026 года

В ночь на 20 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Оттава Сенаторз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2;

«Бостон Брюинз» – «Виннипег Джетс» — 6:1;

«Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3;

«Миннесота Уайлд» – «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2;

«Нэшвилл Предаторз» – «Сиэтл Кракен» — 3:1;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерз» — 0:4;

«Ванкувер Кэнакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:6;

«Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот» — 0:4;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Баффало Сэйбрз» — 0:5;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 92 очками после 68 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 98 очками после 67 игр.