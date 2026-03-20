Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 20 марта 2026 года

Комментарии

В ночь на 20 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 20 марта 2026 года:

«Оттава Сенаторз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2;
«Бостон Брюинз» – «Виннипег Джетс» — 6:1;
«Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3;
«Миннесота Уайлд» – «Чикаго Блэкхоукс» — 1:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Сиэтл Кракен» — 3:1;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Флорида Пантерз» — 0:4;
«Ванкувер Кэнакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:6;
«Вегас Голден Найтс» – «Юта Маммот» — 0:4;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Баффало Сэйбрз» — 0:5;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4 Б.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 92 очками после 68 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 98 очками после 67 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android