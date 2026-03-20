Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида среди действующих игроков НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Гол и одну из передач Кучеров оформил во втором периоде встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49 0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16 0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31 1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06 2:4 Карлссон (Росси) – 47:04 2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36 2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров проводит свой четвёртый сезон, в котором имеет 20 и более периодов с двумя и более очками. Среди действующих игроков НХЛ столько же сезонов на счету капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.
В истории лиги больше сезонов было у Уэйна Гретцки (14), Марио Лемье (9), Майка Босси (7), Марселя Дионна (6), Ги Лефлёра (6) и Фила Эспозито (6).
