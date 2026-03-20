Никита Кучеров повторил достижение Коннора Макдэвида среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Гол и одну из передач Кучеров оформил во втором периоде встречи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров проводит свой четвёртый сезон, в котором имеет 20 и более периодов с двумя и более очками. Среди действующих игроков НХЛ столько же сезонов на счету капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

В истории лиги больше сезонов было у Уэйна Гретцки (14), Марио Лемье (9), Майка Босси (7), Марселя Дионна (6), Ги Лефлёра (6) и Фила Эспозито (6).