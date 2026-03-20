Расписание матчей КХЛ на 20 марта 2026 года

Сегодня, 20 марта, завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 марта 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Барыс»;

17:00. «Трактор» – «Адмирал»;

17:00. «Салават Юлаев» – ХК «Сочи»;

19:10. «Динамо» Мн – «Автомобилист»;

19:30. «Спартак» – «Нефтехимик»;

19:30. «Локомотив» – «Металлург» Мг;

19:30. «Динамо» М – «Ак Барс»;

19:30. СКА – «Шанхайские Драконы».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 67 игр. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.