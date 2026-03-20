Никита Кучеров с тремя очками признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Лига признала форварда второй звездой игрового дня.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37     0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49     0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16     0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31     1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06     2:4 Карлссон (Росси) – 47:04     2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36     2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35    

Третьей звездой игрового дня признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юстус Аннунен, который во встрече с «Сиэтл Кракен» (3:1) отразил 25 бросков.

Первой звездой игрового дня стал Алекс Дебринкэт из «Детройт Ред Уингз». Форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи в игре с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

