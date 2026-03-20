Никита Кучеров с тремя очками признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:2). Лига признала форварда второй звездой игрового дня.

Третьей звездой игрового дня признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юстус Аннунен, который во встрече с «Сиэтл Кракен» (3:1) отразил 25 бросков.

Первой звездой игрового дня стал Алекс Дебринкэт из «Детройт Ред Уингз». Форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи в игре с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

