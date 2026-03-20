Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«До сих пор в это не верю». Сергей Бобровский — о своём достижении в НХЛ

Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о том, что он вышел на седьмое место по количеству побед среди голкиперов в Национальной хоккейной лиге. После матча с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) на счету Бобровского стало 454 победы в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Рейнхардт (Беннинг) – 11:12     0:2 Грир (Беннинг, Родригес) – 19:02     0:3 Лунделль (Беннетт, Родригес) – 34:21 (pp)     0:4 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 55:23    

«Я, безусловно, испытываю чувство смирения и благодарности, поэтому благодарю бога за всё, что у меня есть. Но сейчас сосредоточен на следующей игре, особо об этом не думаю.

Конечно, это огромное достижение. Посмотрите на вратарей, которые попали в этот список, я даже и мечтать не мог, чтобы оказаться с ними в одном списке. И я до сих пор в это не верю», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android