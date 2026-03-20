«До сих пор в это не верю». Сергей Бобровский — о своём достижении в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о том, что он вышел на седьмое место по количеству побед среди голкиперов в Национальной хоккейной лиге. После матча с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) на счету Бобровского стало 454 победы в лиге.

«Я, безусловно, испытываю чувство смирения и благодарности, поэтому благодарю бога за всё, что у меня есть. Но сейчас сосредоточен на следующей игре, особо об этом не думаю.

Конечно, это огромное достижение. Посмотрите на вратарей, которые попали в этот список, я даже и мечтать не мог, чтобы оказаться с ними в одном списке. И я до сих пор в это не верю», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.