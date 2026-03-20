«До сих пор в это не верю». Сергей Бобровский — о своём достижении в НХЛ
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о том, что он вышел на седьмое место по количеству побед среди голкиперов в Национальной хоккейной лиге. После матча с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) на счету Бобровского стало 454 победы в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Рейнхардт (Беннинг) – 11:12 0:2 Грир (Беннинг, Родригес) – 19:02 0:3 Лунделль (Беннетт, Родригес) – 34:21 (pp) 0:4 Вераге (Ткачук, Беннетт) – 55:23
«Я, безусловно, испытываю чувство смирения и благодарности, поэтому благодарю бога за всё, что у меня есть. Но сейчас сосредоточен на следующей игре, особо об этом не думаю.
Конечно, это огромное достижение. Посмотрите на вратарей, которые попали в этот список, я даже и мечтать не мог, чтобы оказаться с ними в одном списке. И я до сих пор в это не верю», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.
