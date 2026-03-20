Никита Кучеров уступает только Овечкину, Макдэвиду и Кросби по играм с 3+ очками
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 124-й матч с тремя и более очками в карьере и среди действующих игроков по данному показателю уступает лишь Сидни Кросби (189), Коннору Макдэвиду (149) и Александру Овечкину (141).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гюнцель (Д'Астус, Макдона) – 17:37 0:2 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 20:49 0:3 Гурд (Рэддиш, Хольмберг) – 24:16 0:4 Кучеров (Чернак, Чирелли) – 25:31 1:4 Эгрен (Бёзер, Росси) – 32:06 2:4 Карлссон (Росси) – 47:04 2:5 Чирелли (Хагель, Чернак) – 47:36 2:6 Хагель (Кучеров, Мозер) – 50:35
