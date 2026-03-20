Никита Кучеров уступает только Овечкину, Макдэвиду и Кросби по играм с 3+ очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 124-й матч с тремя и более очками в карьере и среди действующих игроков по данному показателю уступает лишь Сидни Кросби (189), Коннору Макдэвиду (149) и Александру Овечкину (141).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.