Ги Буше после последнего матча «Авангарда» в регулярке надел кольчугу как лучший игрок
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после последнего матча омского клуба в регулярке с «Северсталью» (5:2) в раздевалке надел кольчугу, вручаемую лучшему игроку встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
1:0 Калдис (Чебыкин, Иванцов) – 08:49 (5x4) 1:1 Пономарёв (Котляревский) – 18:59 (5x5) 2:1 Ильин (Аймурзин) – 39:43 (5x5) 2:2 Маклауд (Чеккони) – 45:28 (5x5) 2:3 Чистяков (Волков) – 52:24 (5x5) 2:4 Окулов (Маклауд, Ибрагимов) – 54:28 (5x5) 2:5 Волков (Шарипзянов) – 58:54 (en)
Видео доступно на странице «Авангарда» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, «Авангард» завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ги Буше после 68 проведённых матчей набрала 99 очков. В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 сибирский клуб встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля; * — при необходимости.
Ранее Ги Буше прокомментировал гостевую победу над «Северсталью».
