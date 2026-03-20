Ги Буше после последнего матча «Авангарда» в регулярке надел кольчугу как лучший игрок

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после последнего матча омского клуба в регулярке с «Северсталью» (5:2) в раздевалке надел кольчугу, вручаемую лучшему игроку встречи.

Видео доступно на странице «Авангарда» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, «Авангард» завершил регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Ги Буше после 68 проведённых матчей набрала 99 очков. В первом раунде Кубка Гагарина — 2026 сибирский клуб встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля; * — при необходимости.

Ранее Ги Буше прокомментировал гостевую победу над «Северсталью».