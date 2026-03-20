Кирилл Капризов не сыграл в матче с «Чикаго» из-за травмы нижней части тела

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (1:2) из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба «дикарей».

Отмечается, что форвард должен вернуться в строй со дня на день. Капризов принимал участие в утренней тренировке команды в четверг.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кирилл Капризов набрал 80 (38+42) очков в 69 играх при показателе полезности «+8».

В следующей встрече «Миннесота» на домашнем льду сыграет с «Даллас Старз». Игра на стадионе «Гранд Казино Арена» состоится завтра, 21 марта, и начнётся в 23:00 мск.