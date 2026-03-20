Кирилл Капризов не сыграл в матче с «Чикаго» из-за травмы нижней части тела
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (1:2) из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба «дикарей».
НХЛ — регулярный чемпионат
20 марта 2026, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Манджапане) – 16:22 0:2 Бедард – 31:47 1:2 Штурм (Хейт, Фэйбер) – 35:47
Отмечается, что форвард должен вернуться в строй со дня на день. Капризов принимал участие в утренней тренировке команды в четверг.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кирилл Капризов набрал 80 (38+42) очков в 69 играх при показателе полезности «+8».
В следующей встрече «Миннесота» на домашнем льду сыграет с «Даллас Старз». Игра на стадионе «Гранд Казино Арена» состоится завтра, 21 марта, и начнётся в 23:00 мск.
- 20 марта 2026
-
11:27
-
11:10
-
10:45
-
10:26
-
10:08
-
09:50
-
09:34
-
09:20
-
09:14
-
09:05
-
08:52
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:28
-
08:25
-
07:51
-
07:40
-
07:39
-
06:32
-
06:21
-
05:18
-
04:49
-
04:49
-
04:37
-
01:21
-
00:16
- 19 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:03
-
22:50