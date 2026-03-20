«Трактор» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 марта, завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактором» и дальневосточным «Адмиралом». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет заключительная игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Трактор» с 73 очками после 67 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Адмирал» располагается на последней строчке в таблице Востока, заработав 52 очка после 67 игр.