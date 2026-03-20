Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимира Крикунова лишили вида на жительство в Латвии

Владимира Крикунова лишили вида на жительство в Латвии
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов лишился вида на жительство в Латвии.

«У меня отобрали в Латвии вид на жительство, там лишили его всех русских. Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я в прошлом году поехал из Латвии на границу. Пограничник, старый литовец, говорящий по-русски, спросил, куда я еду. Я ответил, что в Беларусь, а потом в Москву, за справкой в банк. Он мне и сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован. Я удивился, потому что этот вид у меня действует до 2027 года.

Справку я взял, отправил её для получения документов. Пошёл в посольство, попросил визу для въезда в Латвию. Мне отказали, ответив — ждите, что вам скажет миграционная служба. В службе ответили, мол, ждите, идёт проверка. Потом мне прислали бумагу, что в Латвии я могу находиться до 29 апреля. Я пошёл с этой бумагой в посольство, где ответили, что эта бумага мне не даёт право на получение визы, ждите ответа, дадут ли мне вид на жительство», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Напомним, Крикунов выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 год.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android