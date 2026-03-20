Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделился ожиданиями от серии «Ак Барс» — «Трактор»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный чемпион России, тренер клуба «Барс» Александр Степанов поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф «Ак Барс» — «Трактор», которая стартует 23 марта.

«Трактор» – очень мастеровитая команда, хорошие по именам игроки. Но главное, чтобы у «Ак Барса» была команда, чтобы ребята дружно выполняли своё дело. Коллектив – это главное в плей-офф, поэтому у «Ак Барса» должно всё получиться. Думаю, будет шесть матчей в серии, ставлю на 4-2 в пользу Казани», – цитирует Степанова Metaratings.